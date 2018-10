O Unifor-MG divulgou que estão abertas, até o dia 5 de fevereiro de 2019, as inscrições para seleção de projetos, pesquisadores e bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) e para candidatos do Programa de Iniciação Científica Voluntária (PICV), para o período de 2019-2020.

O Programa de Iniciação Científica (PIC) visa despertar a vocação científica e incentivar novos talentos entre os estudantes de graduação. O Programa de Iniciação Científica é regido pela Resolução nº 98/2018, de 17/08/2018.

Para concorrer a uma vaga, o estudante de graduação precisa ser indicado por um pesquisador responsável do Unifor-MG que tenha submetido seu projeto para o processo de seleção e tenha disponibilidade para as atividades acadêmicas e para a pesquisa.