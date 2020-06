O curso de engenharia agronômica do Unifor-MG realizará, nesta quarta-feira (3) às 18h30, a Agro Live “Ética no Meio Agrícola”.

A atividade contará com a participação do professor Dr. Ednilton Andrade, docente do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras (UFLA).

A moderação será feita pelo professor Dr. Ronan Sales, que leciona no Centro Universitário de Formiga.

Acesse a live no link