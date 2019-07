O Unifor-MG realizou a Colação de Grau dos cursos de estética e de marketing. A cerimônia ocorreu no dia 11 deste mês, na Praça de Alimentação do Prédio 1.

O reitor Marco Antonio de Sousa Leão presidiu os trabalhos. A mesa foi composta ainda pelas seguintes autoridades: diretora geral de Ensino Profa. Ma. Inêidina Sobreira; coordenadora do curso de estética Profa. Ma. Maria das Graças Oliveira; coordenador do curso de marketing Prof. Me. Daniel Gonçalves Ebias.

A Profa. Ma. Maria Cristina Ferolla e a Profa. Dra. Sandra de Almada Mota Arantes foram patronesses e a Prof. Ma. Kelly Cristina Paim Chaves e o Prof. Me. Isaac D`Leon de Almeida os paraninfos.