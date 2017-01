O Centro Universitário de Formiga conta agora com um novo prédio. A nova estrutura está localizada próximo ao Prédio 2 e abriga o Diretório Acadêmico (D.A.) “Doutora Laura Guedes Faria” do curso de Direito e o refeitório para funcionários, que será inaugurado em breve.

De acordo com o presidente da Fundação Educacional de Formiga (Fuom), Marco Antonio de Sousa Leão, o refeitório é de primeira qualidade e atende a uma reivindicação antiga dos funcionários.

O presidente contou que o novo espaço terá fogão, duas geladeiras e dois micro-ondas e será um lugar para que o funcionário possa descansar um pouco, bater um papo e se alimentar bem.

Com essa nova estrutura, a instituição conta agora com oito prédios.

Investimentos

O Unifor-MG recebe investimentos constantes em sua infraestrutura. Outra novidade é que algumas salas e os corredores do primeiro andar e o segundo andar do Prédio 1 receberam piso de cerâmica e o mesmo trabalho está sendo realizado no segundo andar do Prédio 2.