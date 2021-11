O Centro universitário de Formiga divulgou o edital dos Processos Seletivos Agendados (Vestibulares) 2022, para ingresso aos cursos presenciais disponíveis no Sistema de Inscrição.

A seleção será realizada em duas modalidades: Nota do Enem (gratuita, destinada a candidatos que fizeram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010) e prova on-line (taxa de R$ 40).

Os processos seletivos agendados oferecem a oportunidade aos candidatos de escolher as datas e horários para a realização da prova, que será remotamente por meio de plataforma on-line, no dia e horário escolhidos pelo candidato.

Vestibulares Agendados Períodos Provas 1o Processo Seletivo Agendado De 24/11 a 17/12 de 2021 2o Processo Seletivo Agendado De 03/01 a 28/01 de 2022

Para fins de aprovação e classificação na prova-online, serão considerados os candidatos que tenham obtido um percentual igual ou superior a 10% na prova de redação, sendo eliminado o candidato que tiver um percentual inferior a 10%.