O Unifor-MG divulgou a lista dos aprovados no Vestibular 2021 na modalidade nota do Enem. A matrícula dos aprovados deverá ser efetivada entre os dias 9 e 13 deste mês, neste link.

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Biomedicina

Ciência da Computação

Ciências Contábeis

Design de Interiores

Direito

Enfermagem

Engenharia Agronômica

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Química

Estética

Fisioterapia

Marketing

Medicina Veterinária

Pedagogia

Para a efetivação da matrícula, o candidato deverá enviar em anexos individuais digitalizados, em formato PDF, os documentos solicitados, que deverão ser nomeados pelo candidato.

Documentos:

a) Requerimento de matrícula (preenchido e assinado pelo candidato);

b) Comprovante de conclusão do curso de ensino médio ou equivalente (declaração de conclusão do ensino médio, emitido pela escola e assinado por autoridade escolar);

c) Registro Civil;

d) Comprovante de estar em dia com as obrigações do Serviço Militar (para homes);

e) Documento de Identidade com foto;

f) Comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade escolar;

g) CPF;

h) Título Eleitoral e quitação eleitoral retirado: http://www.tre-mg.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral;

i) Comprovante de residência;

j) Atestado médico para os cursos de educação física, assinado e com CRM (Licenciatura e Bacharelado);

k) uma foto 3×4.

Os documentos originais deverão ser apresentados à Secretaria Acadêmica no início das aulas presenciais, para autenticação das cópias anexadas no sistema de matrículas.

A matrícula pode ser feita presencialmente no campus do Unifor-MG, desde que previamente agendada, visando à prevenção da Covid-19. O agendamento deverá ser realizado via e-mail secacademica@uniformg.edu.br.

Os documentos poderão, ainda, ser enviados via correio, com Aviso de Recebimento (AR), aos cuidados da Secretaria Acadêmica (Coordenador Carmélio Cândido de Oliveira Neto).

Endereço: Campus Universitário, Avenida Dr. Arnaldo de Senna, 328, bairro Palmeiras, Formiga – Minas Gerais – CEP: 35 574-530. Serão considerados apenas os documentos recebidos até às 18:00 horas do último dia de prazo para realização da matrícula.

Mais informações no Edital de Processo Seletivo 2021 Cursos Presenciais.

Fonte: Unifor-MG