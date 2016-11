O Centro Universitário de Formiga divulgou nesta quarta-feira (30), o resultado dos aprovados na 1ª chamada do Vestibular 2017 do Unifor-MG.

As matrículas serão realizadas nos seguintes dias e horários: 1º, 2 e 5 de dezembro das 8h às 19h30 e no dia 3 de dezembro das 8h às 17h.

A matrícula deve ser feita no campus do Centro Universitário, na avenida Doutor Arnaldo Senna, 328, Água Vermelha. Os documentos necessários para a efetivação são: comprovante de conclusão do ensino médio; registro civil; comprovante de estar em dia com o serviço militar (homens); documento de identidade com foto; uma foto 3x4; CPF e Título de Eleitor; comprovante de residência e comprovante de pagamento da primeira parcela da semestralidade escolar. Os aprovados nos curso de Educação Física (bacharelado e licenciatura) deverão apresentar atestado médico.

Confira os aprovados por curso:

Administração

Arquitetura e urbanismo

Biblioteconomia

Biomedicina

Ciência da Computação

Ciências Biológicas

Ciências Contábeis

Direito

Educação Física (Bacharelado)

Educação Física (Licenciatura)

Enfermagem

Engenharia Agronômica

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia Civil

Engenharia de Produção

Engenharia Química

Estética

Fisioterapia

Gestão Comercial

Marketing

Medicina Veterinária

Pedagogia (Docência)

Serviço Social