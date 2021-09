Entre os dias 20 e 22 de setembro serão abertas as inscrições para a seleção pública destinada ao preenchimento de quatro vagas de estagiários de graduação em Direito do Ministério Público de Minas Gerais e à formação de cadastro de reserva.

O candidato aprovado fará jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 1.186, e auxílio-transporte no valor de R$ 9 por dia de atividade efetivamente exercida.

Para requerer sua inscrição, o candidato deverá encaminhar o pedido para o endereço eletrônico [email protected], aos cuidados de Secretaria das Promotorias de Justiça da Comarca de Formiga/MG.

O resultado do processo de seleção será divulgado no Portal do MPMG.