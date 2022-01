O Unifor-MG promoveu na terça-feira (7), a premiação da XVII Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão (MIPE). O evento ocorreu nos dias 8 e 9 de novembro no formato on-line e contou com 1260 participantes. Foram apresentados, nos dois dias, o total de 47 trabalhos.

A abertura contou com a mesa-redonda “A Universidade em Tempos de Transição”, com os seguintes convidados: Prof. Dra. Cléria Donizete da Silva Lourenço (UFLA); Prof. Dr. Luis Roberto Batista (UFLA); Prof. Dr. Luiz Antônio Lima (UFLA); Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão (Unifor-MG); Prof. Dr. Michael Silveira Thebaldi (UFLA); Prof. Dr. Eduardo Teixeira da Silva (UFPR).

A Mostra é uma promoção do Unifor-MG, por meio da Diretoria Geral de Ensino (DGE), em conjunto com a Coordenação de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação (CEPEP).

Tem como objetivos: promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão; socializar a produção científica de pesquisa e de extensão da comunidade acadêmica do Unifor-MG; proporcionar a integração com outras instituições universitárias da Região, incentivando a iniciação à produção científica, contribuindo, assim, para a efetivação da cultura de pesquisa e extensão.

O evento visou também estimular o desenvolvimento do trabalho científico e acadêmico; fortalecer a cultura de pesquisa e extensão; avaliar o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e os Programas de Extensão do Unifor-MG e divulgar os trabalhos de pesquisa e extensão do Unifor-MG e de demais instituições de Ensino Superior que participam das atividades.

Confira:

MODALIDADE PESQUISA COM RESULTADOS, INCLUINDO TCC

Camila Rodrigues Silva Garcia

PROJETOS DE PESQUISA APROVADOS PARA O ANO DE 2021

Caio Frade Rodrigues Oliveira

Trabalhos contemplados com o Certificado de Honra ao Mérito e Menção Honrosa, para cada modalidade, na respectiva ordem de classificação, conforme divulgado em Edital.

PESQUISA COM RESULTADOS INCLUINDO TCC

Trabalho Apresentador Autores 1º Considerações sobre o auto aprendizado da inteligência artificial (ia): precauções para evitar vieses cognitivos racistas Camila Rodrigues Silva Garcia Aléxia Fernanda Lourenço Lopes, Ana Beatriz Felício e Silva, Camila Rodrigues Silva Garcia, Luciana de Melo Fraga, Nélida Reis Caseca Machado 2º Os dez axiomas do garantismo penal de Ferrajoli na perspectiva da defesa do estado democrático de direito Joice Alvarenga Borges Carvalho Andreza da Silva Faria, Bruna Souza Pereira Diniz, Joice Alvarenga Borges Carvalho, Luciana de Melo Fraga, Miriam Mara Mendonça, Altair Resende de Alvarenga 3ª Conhecimento de professores e profissionais de educação física sobre o estabelecimento de metas na aquisição e aprendizagem de habilidades motora Pedro Henrique Gonçalves Felipe Pedro Henrique Gonçalves Felipe, José Carlos Leal

PROJETOS DE PESQUISA APROVADOS PARA O ANO DE 2022

Trabalho Apresentador Autores 1º Implicações do bike fit na saúde de ciclistas Caio Frade Rodrigues Oliveira Caio Frade Rodrigues Oliveira, Fernanda Coutinho Oliveira, Andrei Pereira Pernambuco

* Não houve 2º e 3º lugares

Os canais eletrônicos estão disponibilizados neste link.

Fonte: Unifor-MG