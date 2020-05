O Centro Universitário de Formiga (Unifor-MG) é parceiro, pelo terceiro ano consecutivo, do Movimento Maio Amarelo. Devido à suspensão das atividades presenciais, o UNIFOR-MG desenvolverá um trabalho de conscientização nas redes sociais e no site oficial.

O Movimento, construído em cima de relações, contato social e reuniões terá que se reinventar em 2020, em razão da pandemia de COVID-19 e as recomendações das autoridades de saúde pública para que todos pratiquem o isolamento social, evitando assim a propagação do vírus que acomete milhões de pessoas em todo mundo.

Por isso, a coordenação do Maio Amarelo nacional, realizada pela equipe do Observatório Nacional de Segurança Viária, decidiu em conjunto com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) promover um movimento totalmente digital, durante este mês.

As ações presenciais foram aconselhadas a serem promovidas em setembro, quando o cenário da pandemia deve ter mudado e também quando é celebrada a Semana Nacional de Trânsito.