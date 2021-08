O Centro Universitário de Formiga informa que estarão abertas, no período de 16 a 20 de agosto, as inscrições para uma vaga de monitoria no curso de engenharia agronômica.

O aluno deverá estar regularmente matriculado a partir do 5º período. O selecionado receberá bolsa de estudos correspondente a 50% da mensalidade e deverá cumprir 20 horas semanais, de acordo com a especificidade e necessidade do curso.

O resultado será divulgado no dia 26 no site do Unifor-MG.

Acesse aqui o Edital.