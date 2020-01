A egressa do curso de direito do Unifor-MG, Clara de Oliveira Adão, foi aprovada no mestrado da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

A área de concentração é: “Eficácia dos Direitos Fundamentais e seus Reflexos nas Relações Sociais e Empresariais”, linha de pesquisa “Direitos Humanos de Vulneráveis”. O processo seletivo contou com prova dissertativa, análise de currículo, defesa do projeto e entrevista. As aulas terão início em março.

A ex-aluna será orientada pela professora Dra. Karyna Batista Sposato e analisará “O Direito ao Território às Populações Tradicionais como um Direito Humano”. Ela explicou que populações tradicionais são grupos culturalmente diferenciados que têm seu modo de vida ligado ao meio ambiente (quilombolas, seringueiros, ribeirinhos) e, quando são criadas Unidades de Conservação, precisam ser desapropriados ou reassentados para outros lugares.

“Defenderei o direito de permanência, considerando que o vínculo do tradicional com o meio ambiente é diferente do vínculo que o homem urbano-industrial possui, e que a manutenção do modo de vida depende da integração com o espaço em que vive. Assim, há uma compatibilização da proteção à natureza e à cultura dos grupos que auxiliaram na constituição da identidade do povo brasileiro”, disse.