O egresso do curso de direito do Unifor-MG, Vinícius Batista Gonçalves defendeu, no mês passado, a dissertação “A Corrupção na Perspectiva Durkheimiana: Uma Análise da Operação Lava Jato”. O mestrado foi realizado na Área de Concentração: Gestão Pública, Tecnologias e Inovação, na Universidade Federal de Lavras (UFLA).

De acordo com ele, o objetivo foi desenvolver e aplicar um modelo teórico para análise da corrupção como um fato social durkheimiano, com o intuito de interpretar e compreender o caso da Operação Lava Jato. Participaram da banca os professores Daniela Meirelles Andrade, Patrícia Aparecida Ferreira e Daniel Jardim Pardini.

Vinícius afirmou que o mestrado consiste em mais um passo acadêmico para sua formação, possibilitando a ampliação significativa de seus conhecimentos. “A sequência nos estudos é inarredável para a formação de um profissional qualificado diante de um mundo em constante mudança e competitivo. Dessa forma, o mestrado contribuiu de modo ímpar para minha formação acadêmica e profissional”, afirmou.