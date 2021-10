O Unifor-MG realizará, no dia 26 deste mês, às 18h30, o Encontro com Egressos 2021.

O evento será virtual, com transmissão pela Plataforma Zoom. A programação conta com duas palestras. O tema “Instagram: a sua vitrine digital” será ministrado pelo professor Isaac D’Leon de Almeida. Já o egresso Álvaro Leonel abordará o tópico “Pensando além do produto: comunique valores aos seus clientes”.

Além de debater assuntos atuais, a programação destacará estratégias que os participantes podem colocar em prática no dia a dia.

Também haverá sorteio de prêmios. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 22 no site www.uniformg.edu.br.