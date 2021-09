Estão abertas, até o dia 1° de outubro, as inscrições para a Mostra de Profissões 2021 do Unifor-MG.

As atividades serão realizadas de 18 a 29 de outubro, no período matutino, no campus universitário. Os alunos serão recepcionados a partir das 8h.

É uma oportunidade para que os estudantes do ensino médio tirem dúvidas sobre profissão e mercado de trabalho. Os convidados participarão de espaços interativos e de apresentações sobre os cursos do Unifor-MG.



Todas as escolas estão convidadas, e terão, inclusive, como brinde especial do Centro Universitário de Formiga o transporte gratuito (ônibus). Será oferecido também um lanche especial para os participantes.

O agendamento da visita deve ser feito até o dia 1o de outubro.