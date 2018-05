O Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) do Centro Universitário de Formiga promoveu, na semana passada, uma visita técnica à Justiça do Trabalho local.

A atividade contou com a participação de alunos do 7º período do curso de Direito e foi coordenada pela professora Ana Flávia Paulinelli Rodrigues Nunes.

Os trabalhos foram conduzidos pela secretária do Juiz, Sônia Maria da Fonseca. Ela fez uma exposição sobre a importância da existência da Justiça do Trabalho, sua competência, a forma como tramitam os processos nessa justiça especializada e seus procedimentos.

Os alunos foram informados sobre a estrutura e funcionamento do prédio. Em seguida, os juízes do Trabalho João Roberto Borges e Leonardo Tibo Barbosa recepcionaram os acadêmicos. Leonardo Tibo fez uma pequena explanação sobre o processo do trabalho. Logo após, os visitantes assistiram algumas audiências.

Ana Flávia Paulinelli Rodrigues Nunes destacou a importância da iniciativa, que aumentou o aprendizado dos alunos. Ela explicou que os estudantes tiveram contato direto com as questões práticas do Direito e do Processo do Trabalho, que complementaram o conteúdo teórico ministrado em sala de aula.