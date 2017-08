O Unifor-MG oferece a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como disciplina optativa. O curso tem como público-alvo o aluno regularmente matriculado no ensino superior ou que cursou o ensino superior.

As inscrições podem ser feitas até o dia 28 deste mês, na Central de Atendimento ao Estudante (CAE), no prédio 1 do campus. O atendimento é das 8h às 13h e das 18h às 21h.

Para o aluno do Unifor-MG, a disciplina constará do histórico escolar. Para o portador de diploma de ensino superior e o estudante de graduação de outra instituição será expedido certificado.

As atividades serão ministradas duas vezes por semana, as quintas e sextas-feiras, nos quintos horários, com quatro sábados como complementação do curso. A carga horária total é de 40 horas.

O investimento é de R$ 282, divididos em seis mensalidades de R$ 47. Para ter direito à declaração, o aluno tem que ter 75% de frequência e participar das avaliações de aprendizagem, propostas pelo professor. O número mínimo para abertura de turma é 25 alunos.