O professor Me. Isaac D’Leon de Almeida tomou posse, no dia 22 deste mês, como Gestor de Ensino a Distância – EAD do Centro Universitário de Formiga, perante o Conselho Superior de Normas e Diretrizes da Fundação Educacional de Formiga-MG – FUOM. Ele atuava como Designer Instrucional do Núcleo EAD da Instituição desde 2017.

Mestre em Linguística pela Unifran – Universidade de Franca (SP) (2015), possui graduação em Comunicação Social (com habilitação em Publicidade e Propaganda) pela PUC Minas (2006), é pós-graduado em Comunicação Estratégica: Produção e Uso Imagens em Mídias Diversas, pela PUC Minas (2011) e Tecnologias e Educação a Distância pela Braz Cubas Educação.

O professor disse se sentir honrado pelo convite da instituição. Ele agradeceu imensamente a oportunidade a Reitoria e, há quase 10 anos que está no Unifor-MG, percebe o acolhimento e reconhecimento do seu trabalho em todos os departamentos.

“Agora como Gestor do EAD continuo com muita dedicação e afinco para o desenvolvimento dessa modalidade de ensino. A tradição, o compromisso e a qualidade que oferecemos há mais de 50 anos com a educação presencial foi adaptada para o ensino on-line. Acredito que temos um dos melhores modelos de EAD do País, são muitos os nossos diferenciais”, destacou.