A aula inaugural do curso de direito do Unifor-Mg foi promovida no dia 10 deste mês. Os trabalhos ocorreram no Salão de Eventos “Prof. Walmor de Borba” e atenderam todos os protocolos sanitários referentes à prevenção da Covid-19.

A palestra “Perspectivas do curso de Direito” foi ministrada pelo professor Dr. Altair Resende de Alvarenga (doutor em Ciências Jurídicas e Sociais, Juiz de Direito Eleitoral em Formiga).

O reitor Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão falou da infraestrutura da instituição, corpo docente, congelamento de mensalidades, apoio na adaptação dos novos estudantes no campus, oportunidades de estágio e bolsas.

Já a diretora geral de ensino professora Ma. Ineidina Sobreira argumentou sobre a importância de não desistir do sonho e destacou os serviços oferecidos pelo Centro Universitário, tais como: clínica psicológica, seguro escolar, Clube Unifor-MG, Fazenda Laboratório, monitorias, projetos de pesquisa. Ela também forneceu orientações acadêmicas.