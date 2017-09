O Centro Universitário de Formiga realizará a Avaliação Institucional para alunos, professores e funcionários técnico-administrativo no período de 1° a 31 de outubro.

Essa avaliação é desenvolvida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), com o objetivo principal de identificar tanto os pontos de excelência quanto os aspectos que podem e/ou devem ser aperfeiçoados. Serão avaliados: os departamentos, seu desempenho, a estrutura física e a comunicação da Instituição.

Para o docente, a Avaliação Institucional estará disponível no “Portal do Professor” e para os discentes no “Portal do Aluno”. Já o técnico-administrativo poderá retirar uma senha no seu próprio setor, acessar este site, posicionar o mouse sobre “Colaborador” e clicar no link “Responder Avaliação Institucional” ou acessar este link.

Por meio da Avaliação Institucional, diversas melhorias foram feitas no Centro Universitário de Formiga e muitas outras mudanças podem ocorrer com as sugestões de todos.