O Centro Universitário de Formiga realizará, nesta terça-feira (9) às 18h, o Diálogo Jurídico On-line: “Ex-Alunos: Trajetória e Escolhas Profissionais”.

A atividade contará com a participação dos egressos Mariana Pereira Costa e o delegado Matheus Luiz de Faria. A mediação será feita pela professora Ma. Nélida Reis Caseca Machado.

O objetivo da proposta é compartilhar com os alunos do curso de direito a experiência dos convidados, a importância da estrutura do curso e como a graduação despertou nos profissionais a escolha da carreira e da via do concurso.

A iniciativa reforça o compromisso do Unifor-MG com a formação dos discentes e visa despertar os acadêmicos para outras áreas profissionais.