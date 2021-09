O Unifor-MG divulga que estarão abertas, no período de 1° de setembro a 4 de novembro, as inscrições para o Processo Seletivo (Vestibular), destinado ao ingresso, no primeiro semestre/2022, nos cursos de graduação na modalidade presencial.

Serão duas modalidades de seleção: nota do Enem (para candidatos que tenham realizado as provas do Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010 – Não serão aceitas as notas do Enem obtidas como “treineiro/treinante”, sob pena de eliminação) e prova on-line (7/11).

Na realização da prova on-line, problemas técnicos com equipamentos e/ou internet são de responsabilidade do candidato, tendo em vista que a prova on-line será feita fora do campus universitário com recursos próprios do candidato.

São oferecidos os seguintes cursos: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Design de Interiores, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Química, Estética, Fisioterapia, Marketing, Mineração e Medicina Veterinária.