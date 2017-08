O campus do Unifor-MG recebe investimentos constantes em sua infraestrutura. No mês passado, teve início a reforma da Biblioteca Ângela Vaz Leão. O objetivo é adaptar o espaço à norma “NBR” 9050/2015, que trata da acessibilidade em locais públicos.

O reitor do Unifor-MG, Marco Antonio de Sousa Leão, explicou que, para atender à legislação, a biblioteca foi ampliada, com a transferência dos laboratórios de informática para o 3º andar do prédio 1. O projeto também contempla o assentamento de um novo piso sobre o antigo, utilizando grande parte do material existente no almoxarifado da instituição.

“A reforma fará com que a biblioteca se torne mais clara, com melhor ventilação, maior e melhor espaço e atendimento modernizado. Tudo isso para que todos sintam-se melhor acomodados”, destacou.

Já o funcionário Edson Geraldo da Costa, Coordenador do Departamento de Patrimônio, Almoxarifado e Compras (Depac) e do Departamento de Obras e Manutenção (Depom), adiantou que as estantes serão rebaixadas e haverá um espaço maior entre elas.

De acordo com o coordenador, os banheiros também serão adaptados para cadeirantes e o balcão de empréstimo foi substituído para atender à norma. Ele afirmou que as atividades devem ser finalizadas em aproximadamente trinta dias.

A coordenadora da biblioteca, Virginia Vaz, ressaltou que o investimento veio em boa hora. Ela disse que o estabelecimento tem um público muito grande e precisava otimizar o acesso e as condições de atendimento.

Ela contou que, com a ampliação, o acervo será melhor distribuído. Ela explicou que os itens ficarão de um lado e a parte de leitura e a área de estudos de outro, facilitando a utilização do espaço pelos alunos.

“A biblioteca é um ponto muito importante em uma comunidade acadêmica e essa reforma trará conforto para os usuários e até para os funcionários, sendo possível um melhor atendimento”, destacou.

Virginia Vaz considera que, com o projeto, a Biblioteca do Unifor-MG se torne modelo, na região, na área de acessibilidade. Ela disse que, devido às obras, o atendimento ficou um pouco prejudicado e pede a compreensão de todos.

Acessibilidade

O Plano de Acessibilidade do Centro Universitário já contemplou, no Prédio 1, os banheiros localizados nas proximidades da portaria principal. No Centro de Atendimento ao Estudante (CAE) e na Central de Atendimento ao Professor (CAP), parte do balcão de atendimento foi rebaixada. A adaptação também foi realizada na tesouraria, no prédio 2.