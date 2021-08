O Centro Universitário de Formiga realizará o “Seminário Interinstitucional da Residência Pedagógica e Pibid: Formação Docente e Os Desafios do Ensino Remoto”. A transmissão ocorrerá nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, às 7h.

A profa. Ma. Marianna Costa Mattos ministrará o tema “Educação Inclusiva: Aprendendo com as diferenças e não com as igualdades” e a profa. Dra. Luciana Facchini abordará “Letramento, alfabetização e leiturização”. Já o conteúdo “Psicomotricidade e alfabetização” será coordenado pela Profa. Ma. Fernanda Maria do Couto.

A programação contará ainda com apresentações e intercâmbio de estudantes de Pedagogia e Educação Física do Unifor-MG e de discentes de Pedagogia, Música e Letras de Ivoti, RS. A Profa. Ma. Luciane Gianasi, coordenadora de Área do Pibid, será a mediadora do evento.

Segundo as Coordenadoras Institucionais do Pibid e Residência Pedagógica, Profa. Ma. Elizabeth Rocha de Carvalho Oliveira e Profa. Dra. Lilia Rosário Ribeiro, é a primeira iniciativa da gestão dos programas da CAPES promover uma parceria com outra instituição na socialização e intercâmbio de atividades.