O curso de direito do Unifor-MG promove, nos dias 24 e 25 de maio, a “Semana Jurídica (virtual) – Semajur 2021/Lançamento da Edição 2021 da Revista do Curso de Direito”.

O objetivo é promover o aprofundamento dos estudos acerca de temas atuais e de grande importância na sociedade.

A programação também busca fomentar a pesquisa e compartilhar conhecimentos, além de demonstrar aos discentes do curso de direito uma visão interdisciplinar dos conteúdos abordados em sala de aula e das pesquisas publicadas na revista eletrônica do curso de direito do Unifor-MG.

Fonte: Unifor-MG