Acadêmicos do 3 período do curso de marketing, do Unifor-MG, prepararam o curso “Seu Negócio no Instagram”, voltado a pequenos empreendedores da região centro-oeste mineira. O conteúdo será online e gratuito.

Os encontros ocorrerão nas quartas-feiras do próximo mês (2, 9, 16 e 23), das 18h30 às 20h pela plataforma Google Meet.

O conteúdo será desenvolvido em quatro módulos:

O conteúdo foi desenvolvido sob a orientação do professor Isaac D’Leon de Almeida.