O Unifor-MG divulgou a Resolução 17/2020 que prorroga o prazo de substituição das atividades presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação até o dia 14 de junho.

Entre outros fatores, a medida considera a prevenção e combate ao coronavírus e o disposto na Portaria nº 473, do Ministério da Educação, publicada no Diário Oficial no dia 13 deste mês, que prorroga, por mais 30 dias, o prazo previsto na Portaria MEC, nº 343, de 17 de março, que autoriza, em caráter excepcional, a substituição das aulas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologia da informação e comunicação.

O período compreende o dia 11 de junho, recesso escolar e administrativo, e 12 de junho, recesso escolar e administrativo compensável, conforme Calendário Escolar, aprovado pelo Conselho Universitário em 30 de outubro de 2019.

O conteúdo da disciplina deverá ser disponibilizado pelo docente, ao aluno, observados dia (s) e carga horária semanal de sua(s) disciplina(s). O docente deverá manter a utilização de ferramentas de tecnologia, bem como metodologias ativas, no desenvolvimento de suas aulas. O retorno previsto às atividades acadêmicas presenciais é 15 de junho de 2020, segunda-feira.