A coordenação do curso de Marketing do Unifor-MG promove, no dia 13 de maio, às 20h, uma Live no Instagram, com o tema “Marketing Digital: da obrigação à sobrevivência”.

De acordo com os organizadores da atividade, o cenário econômico atual se apresenta como um grande desafio para as empresas. Eles argumentam que investir em marketing digital pode ser uma saída.

A Live será realizada com o professor mestre Isaac D’Leon de Almeida e contará com a participação da empresária Geisa Alves. A transmissão acontecerá pelo perfil do docente no Instagram @dleonisak.

– Divulgação Unifor MG