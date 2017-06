Da Redação

O Unifor-MG realizará nos dias 12 e 13 de setembro, a 13ª Mostra Integrada de Pesquisa e Extensão (Mipe). O evento, que tem o objetivo de promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão, além de incentivar a iniciação à produção científica, será aberto ao público do meio científico.

Podem participar: alunos e professores de graduação e da pós-graduação do Unifor-MG e de outras instituições; discentes do ensino médio; segmentos do meio científico e cultural; pesquisadores e extensionistas do Centro Universitário e de outras instituições de ensino superior; fomentadores de projetos de pesquisa e extensão comunitários e de responsabilidade social.

As inscrições para a 13ª Mipe já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente até o dia 28 de agosto pelo Sistema Online de Apoio a Congressos do Unifor-MG.

A submissão de trabalhos já está ocorrendo e vai até 18 de agosto. Os trabalhos deverão ser inscritos na forma de Resumo Simples, nas seguintes modalidades: trabalhos com resultados parciais/totais, incluindo atividades desenvolvidas no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); trabalhos sem resultados referentes aos projetos do Programa de Iniciação Científica (PIC) do Unifor-MG, aprovados para o ano de 2017; trabalhos referentes a casos bem-sucedidos de atividades de extensão, incluindo o Programa Amigos do Bairro.

Confira aqui o edital.