A Universidade de Oxford anunciou neste sábado (12) que retomará os testes da sua vacina contra a Covid-19. Ainda segundo a emissora, no Brasil, a Fiocruz ainda precisa de liberação da Anvisa para retomar a pesquisa. Os testes haviam sido interrompidos nesta semana por causa de uma reação adversa em um voluntário.

Em nota obtida pela CNN, a instituição afirmou que serão retomados testes em todo o Reino Unido. “Dezoito mil pessoas receberam vacinas do estudo ao redor do mundo. É natural que alguns participantes tenham reações adversas. Todos os casos devem ser avaliados com cuidado para garantir a segurança do processo.”

Ainda de acordo com o texto, ocorreu uma revisão independente do caso e chegou-se à conclusão de que os testes poderiam ser retomados. O estado de saúde do paciente que teve reações adversas não foi informado.

A AstraZeneca, laboratório envolvido no processo, havia suspendido na terça-feira (8) os testes de estágio final de sua vacina contra o coronavírus após uma suspeita de reação adversa séria em um participante do estudo.