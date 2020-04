Da Redação – Últimas Notícias

Desde a última sexta-feira (3), a Unidade de Pronto Atendimento de Formiga não é mais coordenada pelo enfermeiro Samuel Castro.

O cargo foi retomado pelo também enfermeiro Weyndersohn da Silva Fonseca (Preto), que esteve à frente da unidade no início da gestão de Eugênio Vilela.

De acordo com a administração municipal, a mudança de coordenação não tem relação com a crise do novo coronavírus e ocorreu devido a uma decisão pessoal do antigo coordenador.