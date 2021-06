A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) alerta sobre a situação crítica na rede hospitalar de Divinópolis. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Roberto atingiu 100% de sua capacidade nesta sexta-feira (4).

De acordo com o portal G37, todos os 30 leitos de CTI Adulto e os 32 leitos de enfermaria adulto estão ocupados, destinados exclusivamente para pacientes com sintomas de Covid-19.

Ainda na saúde pública, a área atendida pelo SUS no Complexo de Saúde São João de Deus continua com apenas um leito vago entre os 20 no CTI Adulto, representando 95% do total. Na enfermaria, a ocupação é de 60%, com 12 dos 18 leitos ocupados.

Na saúde suplementar, a situação também é crítica nos leitos de CTI Adulto. O Hospital São Judas Tadeu opera com dois leitos extras, o que corresponde a 133,33% dos leitos, enquanto o Hospital Santa Mônica conta com todos os seus 11 leitos ocupados.

A área suplementar do Complexo São João de Deus atualmente está com 93,75% de ocupação no CTI, com apenas um leito vago entre os 16 totais. Enquanto no Hospital Santa Lúcia, 14 dos 16 leitos estão ocupados, o que representa 87,50% da capacidade.

Fonte: G 37