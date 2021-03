O Uruguai e a Argentina passaram o Brasil no ranking de vacinação contra a Covid-19 proporcional à população, apontam dados do Our World in Data.

O Uruguai aplicou 9,91 doses a cada 100 habitantes até o momento, contra 6,95 da Argentina e 6,64 do Brasil.

O Uruguai começou a sua vacinação muito depois dos vizinhos, no dia 27 de fevereiro, mas ultrapassou a Argentina no dia 10 de março e, dois dias depois, o Brasil.

Os uruguaios eram, até recentemente, exemplos no combate à pandemia na América do Sul. Mas foram os últimos a receberem um lote de vacina contra a Covid-19 e no momento vivem uma explosão no número de casos.