Quase seis décadas depois de sua construção, a Usina de Três Marias, operada pela Cemig na região central de Minas Gerais, voltará a atingir 100% da capacidade de seu reservatório.

Depois do período de chuvas, a empresa armazenou água já pensando no período de seca, mas o nível superou as expectativas iniciais. No fim de fevereiro, parte das comportas foram abertas para evitar inundações e proteger as populações ribeirinhas do Rio São Francisco.

A última vez que o reservatório operou com sua capacidade máxima foi em 3 de abril de 2009. Dois anos depois, a usina chegou a 99,62% do total, mas desde então teve dificuldade para preencher o armazenamento devido à falta de chuvas no estado.

Além da geração de energia, Três Marias atua como principal responsável pelo abastecimento de água para os municípios circundantes, além de ajudar a regular a economia e o turismo da região. A operação da usina é fundamental para a regulação do Rio São Francisco, no trecho entre a barragem e a usina de Sobradinho, na Bahia.