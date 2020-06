A Prefeitura de Pains expediu um novo decreto na tarde dessa sexta-feira (5) tornando obrigatório o uso de máscaras no município.



O decreto já começou a valer e estabelece que a população deve usar máscaras de proteção facial em todos os espaços públicos e privados no âmbito do município de Pains.



Os estabelecimentos comerciais somente poderão atender clientes que estiverem utilizando máscaras.



Quem descumprir o decreto será multado em R$48,95 se pessoa física e o estabelecimento poderá ser interditado e até mesmo ter o alvará suspenso em caso de reincidência.



Flexibilização em restaurantes e lanchonetes



De acordo com o decreto 058/2020, a partir dessa sexta-feira, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, pastelarias e afins poderão funcionar de 8h às 20h com atendimento presencial.



Disponibilizar itens de assepsia para funcionários e clientes, realizar o controle de pessoas dentro do local, sendo permitido a ocupação de 50% da capacidade e o distanciamento mínimo de 2 metros entre as mesas.



Somente poderá ser oferecido pratos feitos ou à La Carte sendo vedado o self-service e a venda de bebida alcoólica.

Fonte: 104 FM