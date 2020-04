A partir desta quarta-feira (22), quem andar pelas ruas de Belo Horizonte sem máscaras poderá ser abordado e advertido por guardas municipais.

A proteção individual passa a ser obrigatória na cidade, conforme decreto publicado pela Prefeitura. Estabelecimentos comerciais já podem proibir a entrada de clientes sem o “acessório”.

O uso também é preconizado no transporte coletivo. Com muitos passageiros, os ônibus são locais potenciais para a propagação de vírus. Porém, de acordo com a BHTrans, neste primeiro momento os usuários sem máscaras não serão barrados no embarque, mas orientados pelos motoristas sobre a importância do EPI. Não há previsão de punição mais severa.

A administração municipal espera a colaboração dos moradores. “O uso de máscara é um pedido. A gente não quer ficar brigando, tirando do ônibus, num estado policialesco, mas o que Belo Horizonte vem mostrando é o carinho com o próximo. A máscara é um equipamento importante, orientado pela OMS (Organização Mundial de Saúde)”, frisou o prefeito Alexandre Kalil, em entrevista na segunda-feira.