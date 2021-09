Na semana passada, Jessica Nelson que reside na cidade de Marshfield, em Wisconsin, nos Estados Unidos (EUA), compartilhou nas suas redes sociais um momento hilário que vivenciou na fila do McDonald’s.

As coisas mais engraçadas acontecem nos momentos inoportunos. E um desses ensejos a americana presenciou na espera do drive-thru do fast food, onde a três carros de distância de um Buick, ela avistou uma vaca sentada na traseira do carro.

“Eu pensei que era falso no início. Quem põe uma vaca em um Buick?”, declarou Nelson à Associated Press. “Só acreditei quando a vaca movimentou a cabeça”