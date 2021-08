Pode uma vaca voar? A fábula escrita por Edy Lima, que conta a história de um animal semelhante que levitava, parece ter se tornado realidade na cidade mineira de Além Paraíba, na Zona da Mata, onde uma vaca foi encontrada, na noite de domingo (22) em cima do telhado de uma casa.

Os bombeiros receberam o chamado, por volta das 23h, para retirar o animal do telhado.

Segundo os bombeiros, com a chegada na casa, o mistério foi elucidado, pois a vaca foi parar em cima da casa depois do deslizamento de um barranco. O animal estaria no lugar errado, na hora errada.

Depois de uma hora, os bombeiros conseguiram retirar a vaca e a devolveram ao seu proprietário, sem ferimentos. Ninguém, da casa, se machucou. O resultado foi que parte do telhado foi destruído pelo peso do animal.