Para realizar estudos sobre a vacina ButanVac, equipes do Instituto Butantan chegam, nesta sexta-feira (27), a Guaxupé, no Sul de Minas. O imunizante é produzido com insumos 100% nacionais.

Segundo a corporação, as equipes vão avaliar a incidência da covid e quais variantes circulam na região. Não haverá aplicação de placebo, apenas da vacina.

A cidade foi escolhida junto com Ribeirão Preto, no interior paulista, para os testes com recrutamento de voluntários.