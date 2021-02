A partir desta sexta-feira (26), idosos de 88 e 89 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 em Divinópolis. A imunização será feita em todas as unidades de saúde do município, entretanto, os idosos terão horários específicos, conforme a primeira letra do nome.

A imunização será feita na unidade de saúde em que o idoso tem cadastro, pois cada local receberá a quantidade de doses equivalente ao número de idosos cadastrados. Para se vacinar, é preciso levar um documento de identidade com foto e a carteira do Sistema Único de Saúde (SUS) ou da unidade de saúde.

Caso o idoso que faz parte do grupo prioritário não tenha o cadastro, é preciso fazer antes de ser imunizado.

Para fazer o cadastro, o idoso deve procurar a unidade de saúde mais perto de casa com os seguintes documentos: um documento de identidade com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF), cartão SUS (caso não tenha, será feito e impresso na unidade) e comprovante de endereço. Com o cadastro, que é feito na hora, a vacina já estará liberada.