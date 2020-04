A Campanha de Vacinação contra a Gripe está na terceira semana consecutiva e, para evitar aglomerações, o cidadão deverá ligar no Posto de Saúde do seu bairro para receber orientações sobre o atendimento na unidade.

De acordo com a equipe gestora da Secretaria de Saúde, a cada semana, a Superintendência Regional de Saúde tem encaminhado número reduzido de doses. Por este motivo, algumas Unidades Básicas de Saúde já não têm mais a vacina disponível.

Pessoas acima de 60 anos e profissionais da área da saúde fazem parte do público prioritário da campanha. Outras etapas de vacinação ainda serão realizadas no município, assim que as mais doses foram encaminhadas.

Contato dos Postos de Saúde