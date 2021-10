A região Centro-Oeste de Minas receberá 41.804 doses de imunizantes contra a Covid-19 que correspondem ao 57º 58º lotes. A distribuição para as Unidades Regionais de Saúde (URSs) começou nessa quarta-feira (13). Os lotes contam apenas com imunizantes da Pfizer.

Os municípios da região receberão as doses por meio meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos (confira abaixo o quantitativo por cidade).

Público-alvo

Segundo a SES-MG, as doses serão destinadas à segunda aplicação (D2) para 6,5% de pessoas com idade entre 45 a 49 anos, para o restante da população de trabalhadores industriais e para 3% de caminhoneiros; para a D2 de 14% de pessoas com idade entre 45 a 49 anos e para o restante de caminhoneiros; e para a D2 de 13,5% de pessoas com idade de 45 a 49 anos e de 15,3% de pessoas com idade entre 40 e 44 anos.