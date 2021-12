O Governo de Minas, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), iniciou nesta segunda-feira (6), a distribuição do 71º lote de vacinas contra a Covid-19 para as Unidades Regionais de Saúde (URSs). Nesta remessa, o Centro-Oeste de Minas receberá 55.506 imunizantes da Pfizer e 95 doses da AstraZeneca.

Os municípios da região receberão as doses por meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos. (Confira abaixo o quantitativo por cidade).

Público-alvo

Segundo a SES-MG, as doses de AstraZeneca devem ser administradas como reforço à população indígena com 18 ou mais anos de idade. No caso da Pfizer, desde a 69ª remessa a SES deixou de especificar grupos prioritários a serem atendidos e, portanto, as doses devem ser administradas conforme a necessidade de cada município.

Caso algum município tenha completado o esquema vacinal de todas as pessoas de um grupo prioritário e tiver dose disponível, a localidade poderá avançar na imunização de outros grupos prioritários elencados pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde.