Os municípios do Centro-Oeste de Minas vão começar a receber no sábado (15) as doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Nesta 1ª remessa para o grupo serão entregues 7.260 doses da Pfizer, único imunizante aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para imunizar essa faixa etária no país.

Os imunizantes fazem parte do 78º lote do Ministério da Saúde enviado para o Estado, que realiza a distribuição às 28 Unidades Regionais de Saúde (URS). Os municípios mineiros irão receber cerca de 110 mil doses.

Os municípios da região receberão as doses por meio das regionais de Saúde de Divinópolis, Sete Lagoas e Passos.

Lotes anteriores

O g1 entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) para ter informações sobre os quantitativos recebidos por cada município, referentes aos lotes 74, 75, 76 e 77.