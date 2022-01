A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aguarda autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para iniciar a fase de testes clínicos da vacina contra covid-19 Spintec, desenvolvida pela Universidade. De acordo com a reitora Sandra Goulart, o imunizante será mais “robusto” dos que os atualmente disponíveis.

“A Spintec já está bastante adiantada, nós já entregamos à Anvisa todos os documentos necessários e esperamos muito em breve começar os testes clínicos. As expectativas são muito boas. A vacina é testada dentro contexto das variantes também, então será uma vacina mais robusta. Será uma vacina de segunda geração”, explica.

A reitora também pondera três pontos sobre a vacina para evidenciar a importância dela para as campanhas de imunização. Primeiro: ela deve ser mais eficaz contra variantes. Segundo: deve conceder imunidade por mais tempo. Terceiro: terá um custo mais baixo do que as importadas. “Precisaremos de mais vacinas e que elas sejam melhores também”.

Centro Nacional de Vacinas

A UFMG se prepara para iniciar, em março, a primeira etapa da construção do novo Centro Nacional de Vacinas. A unidade será erguida junto ao já existente Instituto de Vacinas da universidade, no Parque Tecnológico de Belo Horizonte. No local, vão ser construídos mais dois blocos.

O custo do novo complexo é de R$ 80 milhões. Deste total, R$ 50 milhões são do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e o restante do Governo de Minas. O estado, o ministério e a universidade assinaram convênio, no mês passado, para a execução do projeto.



Fonte: Itatiaia