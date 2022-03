Pesquisadores da Cleveland Clinic dos EUA iniciaram um estudo inédito de uma vacina programada para prevenir o câncer de mama do subtipo chamado “triplo-negativo” – a forma mais agressiva da doença. O câncer de mama triplo-negativo representa uma parcela significativa dos diagnósticos: cerca de 15% de todos os casos de câncer de mama identificados tratam-se de tumores triplo-negativo.

A forma como o câncer é identificado na análise imuno-histoquímica é que dá origem ao nome ou subtipo: caso seja identificada a ausência das três proteínas que classificam câncer de mama (HER2; estrogênio e progesterona) nas células tumorais examinadas, ele é então classificado como um câncer de mama triplo-negativo.

O estudo de fase 1 determina a dose máxima tolerada da vacina em pacientes com câncer de mama em estágio inicial, triplo-negativo e avaliará a resposta imune à vacina. A FDA, agência reguladora americana, aprovou recentemente a vacina como um novo medicamento experimental, permitindo que a Cleveland Clinic e a parceira Anixa Biosciences Inc. realizem esse estudo, uma vez que as etapas pré-clinicas de desenvolvimento já foram cumpridas.

Esse primeiro estágio é importante para se estudarem os efeitos colaterais da vacina e garantir que a vacina produza uma resposta imunológica apropriada, sendo então reconhecida como segura. A longo prazo, os investigadores estão otimistas quanto ao seu potencial preventivo contra o surgimento deste tipo de câncer de mama.