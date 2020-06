Já está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Formiga a vacina meningocócica ACWY, que previne a meningite em adolescentes.

Segundo orientações do Ministério da Saúde, a vacina meningocócica ACWY deve ser aplicada em adolescentes de 11 e 12 anos, por serem mais suscetíveis à transmissão. Neste ano, os nascidos entre 03 de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2009 também devem ser imunizados. O Sistema Único de Saúde (SUS) já disponibiliza a vacina contra o sorotipo “C”, que é indicada a crianças de 3 e 5 meses, com reforço aos 12 meses.

De acordo com a Secretaria de Saúde, as doses estão chegando ao município em pequenas remessas. No entanto, todas as pessoas do público prioritário serão imunizadas. Para informações sobre os atendimentos (agendamento ou senha) é necessário ligar nos Postos de Saúde.

Contato dos Postos de Saúde: