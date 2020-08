A Secretaria Municipal de Saúde iniciará, na próxima segunda-feira (31), a Campanha de Vacinação Antirrábica nas comunidades rurais.

De acordo com o setor de Epidemiologia, a cada semana, serão divulgadas as localidades e datas onde as equipes estarão trabalhando, para que a população prepare seus cães e gatos para serem vacinados.

Dia 31 de agosto: Padre Doutor I, Córrego da Areia, Vargem Grande (Fazenda), Duque, Teodoro, Viúva Benvinda, Garcia/Gonçalves.

Dia 1º de setembro: Córrego do Quilombo, Quilombo, Goiaba e Nova Zelândia