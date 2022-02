Mais doses de vacina contra a Covid serão aplicadas nesta semana em Formiga. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o cronograma da primeira dose (D1), da segunda (D2) e das doses de reforço (D3), (D4) e Janssen.

Pfizer

A vacinação com imunizantes da Pfizer será feita por agendamento e o link será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Formiga, das 9h às 13h30, do dia anterior à vacinação.

É importante ressaltar que o agendamento pode ser encerrado antes, caso seja preenchido o número de vagas disponíveis.