A vacinação contra a Covid-19 em Formiga retorna na terça-feira (11). A Secretaria de Saúde divulgou o cronograma semanal para a vacinação da primeira (D1), da segunda dose (D2) e das doses de reforço (D3) e (D4), e da dose de reforço do imunizante da Janssen.

De acordo com a pasta, está programada para chegar ao município, na próxima segunda-feira (10), mais uma remessa de imunizantes contra o coronavírus. Serão 3.186 doses disponíveis.

A imunização ocorrerá na próxima terça-feira (11), na quarta-feira (12) e na quinta-feira (13), das 8h às 12h (confira abaixo os locais).

Pfizer

Os adolescentes com 12 anos ou mais poderão tomar a primeira dose. Já a segunda dose será para aqueles que já tenham tomado o imunizante há mais de 21 dias.

A Secretaria de Saúde informou também que as pessoas com 18 anos ou mais, que tomaram a segunda dose dos imunizantes da Pfizer, Coronavac ou Astrazeneca há mais de quatro meses, já podem tomar a dose de reforço (D3).

A dose de reforço será do imunizante da Pfizer.

Janssen

As pessoas que tomaram a dose única da Janssen há mais de dois meses já estão aptas a tomar a dose de reforço.

Já as mulheres que tomaram a dose da Janssen e, agora estão gestantes ou puérperas (até 45 dias), deverão realizar a dose de reforço com a vacina da Pfizer, respeitando o intervalo de dois meses, as quais deverão apresentar comprovante de gestação ou exame médico atualizado.

Imunossuprimidos

O grupo de 18 anos ou mais de pessoas que possuam alto grau de imunossupressão e que tenham tomado a D2 há mais de 28 dias já pode tomar a D3.

Imunossuprimidos que tenham tomado a D3 há mais de quatro meses devem tomar a quarta dose do imunizante.

Em ambos os casos, é necessária a apresentação de relatório médico no momento da imunização.

Confira abaixo o cronograma: